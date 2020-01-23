كشف مصدر سياسي، ، عن استقالة المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية من منصبه.

وقال المصدر ، ان "المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية احمد الياسري قدم استقالته من منصبه".

واضاف ان "ذلك جاء على خلفية لقاء الرئيس برهم صالح بالرئيس الامريكي دونالد ترامب".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى امس الاربعاء، بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والتواجد الامريكي في العراق.