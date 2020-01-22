"تحالف الفتح" لبرهم صالح: الارهابي ترامب انتهك سيادة العراق واغتال قادة الانتصارات على داعش

انتقد رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان، عزم رئيس الجمهورية برهم صالح لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة دافوس، مؤكدا أن “دم أبو مهدي لم يجف”.

وقال الغبان في تغريدة على "تويتر" ، "اين انتم يا فخامة الرئيس من المادة ٦٧ من الدستور التي حملتكم مسؤولية حفظ وصون سيادة العراق وغدا تلتقون الارهابي ترامب الذي انتهك سيادة العراق تكرارا ومرارا واغتال قادة الانتصارات على داعش".

وختم الغبان تغريدته بالقول: "دم ابو مهدي لم يجف".