كتائب حزب الله تتوعد رئيس الجمهورية بطرده من بغداد بحال التقى مع ترامب

حذرت كتائب حزب الله، الثلاثاء، رئيس جمهورية العراق برهم صالح بموقف للعراقيين اتجاهه بحال التقى مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب خلال المشاركة بمنتدى دافوس الاقتصادي.

وقال المسؤول الامني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة له على موقع "تويتر"، "نشدد على ضرورة التزام برهم صالح في عدم اللقاء بالاحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه، وبخلافه سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته ارادة الشعب وتجاهله الدماء الزكية التي اراقتها هذه العصابة".

واضاف العسكري بتغريدته " سنقول حينها : لا اهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الاحرار من ابناءنا على طرده من بغداد الكرامة والعز".