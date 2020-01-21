اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل

نفذت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 75 عملية اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الموصل.

وقامت الفرقة، بالقبض على الرؤوس المدبرة للخلية والبالغ عددهم 9 أرهابيين في منطقة حمام العليل بالموصل، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض على ذمة قضايا إرهاب.

كما تمكنت من الوصول إلى نفق تابع لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة حمام العليل كان الدواعش يستخدمونه للتنقل والاختباء حيث كفلت قوات هندسة الفرقة 16 بتدميره بالكامل.