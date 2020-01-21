محمد توفيق علاوي ينفي الانباء التي تحدثت بتقديمه اعتذارا عن رئاسة الحكومة

أصدر الوزير السابق والمرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بخصوص تقديمه اعتذاراً عن رئاسة الحكومة الانتقالية.

وذكر علاوي في تغريدة له على ’’تويتر’’، "لقد تم وضع تغريدة مفبركة فضلاً عن مقال مفبرك تحت عنوان (ماذا حصل ليلة التكليف) ونشر بشكل واسع بأن محمد علاوي رفض ترشحه بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية".

وتابع "احب ان أؤكد ان هذه التغريدة وهذا المقال مفبرك ومختلق جملةً وتفصيلا".

وأضاف "لم تملي علي اي جهة إلى حد الآن أي إملاءات وأي شروط؛ علماً اني اكدت اني لن اقبل في حالة تكليفي وزراءً وفق المحاصصة السياسية كالحكومات السابقة التي انتهت بالفشل واوصلت البلد إلى هذا الحال المزري".

هذا وتم خلال الساعات الماضية، تداول تغريدة ’’مزيفة’’، لمرشح رئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي تضمنت تقديمه اعتذاراً عن تكليفه برئاسة الوزراء بسبب ضغط أحدى الكتل السياسية التي طالبته بوزارات معتمدة نهج المحاصصة".