نائب عن البناء يوضح: لم نرشح اية شخصية جديدة لرئاسة الوزراء واختياره سيراعي نقطتين اساسيتين

أكد النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، الثلاثاء 21-1-2020، ان تسمية رئيس الحكومة الانتقالية ستتم بشكل يراعي التوافق السياسي، دون فرض رأي كتلة معينة على باقي الكتل والأحزاب السياسية.

وقال الكناني، في حديث صحفي ، ان "تحالف البناء، ليس لديه اي مرشح في الوقت الحاضر لرئاسة الوزراء، واليوم الوضع في العراق يختلف على السابق، ونحن مع اي شخصية يتم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية، فأية شخصية سوف ترشح لرئاسة الوزراء، سيأتي بتوافق سياسي وفق المواصفات المطلوبة، ولهذا هناك اتفاق بان يكون المرشح توافقي، بعيداً عن فرض رأي كتلة سياسية بعينها".

وبين ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، لديه عدد من الأسماء، وهو من يختار تكليف أحد تلك الشخصيات، ويجب ان يكون ذلك بأسرع وقت، وهذه الأسماء تم الاتفاق عليهم بين القوى السياسية، ويبقى الامر بيد صالح حصراً".