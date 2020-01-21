النائب كريم عليوي : اموال خليجية تدفقت للعراق بهدف ضرب الاستقرار والاخلال بسلمية التظاهرات

قال عضو تحالف الفتح النائب كريم عليوي إن اموالاً خليجية تدفقت للعراق بهدف ضرب الاستقرار والاخلال بسلمية التظاهرات.

وذكر عليوي في حديث صحفي "لدينا معلومات مؤكدة عن تدفق أموال خليجية ومنها السعودية في بعض محافظات الجنوب لإختراق التظاهرات والاساءة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

واضاف، أن "هذه الأموال تتدفق برعاية أميركية والهدف منها دعم جهات مسيئة للإخلال بالأوضاع والوصول بها لنقطة اللاعودة وصولاً لاسقاط العملية السياسية ودفع البلاد نحو المجهول وهذا ما لايقبل به اي عراقي غيور على بلده"، مؤكدا أن "الجميع مع التغيير والاصلاح وفق الاطر الدستورية وليس وفق مبدأ الفوضى".

واشار عليوي الى ان "ما يحدث في محافظات الجنوب خطير ويحمل الكثير من علامات الاستفهام"، مؤكداً أن "تلك المحافظات وقعت ضحية بيد جهات مدعومة خارجياً".

وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، حذر الاثنين (9 كانون الأول، 2019) من "تغلغل المخربين" في التظاهرات السلمية .

ونقل المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان عنه قوله إن "التظاهرات السلمية يتغلغل فيها المخربون وهم من يقومون بالحرق والقتل، ولا حل الا بالوقوف جميعا بوجه هذا المشروع التخريبي وكشف الاقنعة عنهم واذا تساهلنا عنهم ستكون مصالح الناس في خطر"،

مؤكداً على أنه "يجب على الجميع ان يسحبوا المظاهر المسلحة من ساحات التظاهر وفسح المجال للقوات الامنية لأخذ دورها".