(المتظاهرون) يفجرون أنبوب نفط الشطرة ويشلون حركة الميناء

حشود من (المتظاهرين) أقدموا اليوم على تفجير أنبوب نفط جنوب الشطرة، مما تسبب بحريق هائل، سيترتب عنه خسائر فادحة للاقتصاد العراقي.

كما أقدمت حشود (المتظاهرين) الذين يقودهم علاء الركابي على قطع الطريق الدولي لليوم الثاني، ومنع مئات الشاحنات وناقلات النفط من العبور الى المحافظات الاخرى، الأمر الذي تسبب بشل حركة ميناء أم قصر، وتوقفه عن تفريغ البضائع الواردة للعراق.

ويسود الشارع العراقي استياء شعبي بالغ من الفشل الذريع للحكومة في حفظ الأمن، وتعاملها مع الأنشطة الإرهابية كحريات عامة، ومع العناصر الإرهابية التي تنفذ تفجيرات وجرائم قتل كمتظاهرين سلميين..

حالة ذعر تتصاعد بين اهالي مدن الوسط والجنوب من تحول مناطقهم الى مستنقع جديد للعصابات الإرهابية، حيث أصبحت مناطقهم تحت رحمة حشود غوغائية تعيث بها حرقا وتخريبا وتهديدا للمواطنين، فيما أجهزة الأمن تتفرج وتؤكد أنها ليست لديها أوامر بالتدخل.