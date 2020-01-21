العثور على منصة الصواريخ التي استخدمت في استهداف السفارة الأمريكية

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء، العثور على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية أمس.

وقالت القيادة، إنه "بعد تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لصواريخ كاتيوشا استنفرت قيادة عمليات بغداد جهدها الاستخباري والأمني".

وأضافت أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، وتجري عملية تحر للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي".