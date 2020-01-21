مستشار رئاسة الجمهورية: الحديث عن مباحثات مع محمد توفيق علاوي من قصص الف ليلة وليلة

نفى مستشار رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، وجود اي مباحثات مع "محمد توفيق علاوي"، واصفا تلك الاشاعات بانها من "قصص الف ليلة وليلة".

وقال امير الكناني، في حديث صحفي، "ننفي وجود اي مباحثات او اجتماع مع محمد توفيق علاوي كمرشح لرئاسة الوزراء".

واضاف الكناني، أن "هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة ويدخل ضمن قصة الف ليلة وليلة"، موضحا أن "محمد علاوي كان زميلا لنا في الدورة البرلمانية الثانية قبل استيزاره ولم نلتق به منذ سنوات".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اخبارا تفيد بوصول علاوي الى بغداد ودخوله في مباحثات مع رئيس الجمهورية لترشيحه الى رئاسة الوزراء.