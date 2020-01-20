التخطيط تكشف تفاصيل عن مشروع تشغيل الشباب

كشفت وزارة التخطيط، الاثنين، تفاصيل مشروع تشغيل الشباب، مؤكدة أن المشروع يتضمن توفير فرص العمل المناسبة، ومنح القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرّة للدخل.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس، اليوم، الاجتماع الأول للهيأة الوطنية العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب المُشكّل حديثاً برئاسة وزير التخطيط، والذي ضم في عضويته ممثلين عن وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والقطاع الخاص".

وأكد الدليمي خلال الاجتماع، على "أهمية ارتباط مثل هذا المشروع بوزارة التخطيط؛ لوضع سياسات بعيدة المدى وترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم بتفعيل القطاع الخاص وريادته لمختلف القطاعات".

واعتبر وزير التخطيط، المشروع بانه "انطلاقة مهمة نحو استيعاب الشباب واستثمار إمكاناتهم؛ من خلال توفير فرص العمل المناسبة، ومنح القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرّة للدخل"، داعياً إلى "الاستفادة في المرحلة الراهنة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بالإقراض والبالغة1 ترليون دينار".

وأشارت الوزارة، إلى ان "الاجتماع الذي حضره عدد من النواب وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والملاك المتقدم في وزارة التخطيط وممثلين عن البنك المركزي العراقي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شهد مناقشة مسودة قانون مشروع تشغيل الشباب، وآليات منح القروض للعاطلين عن العمل".