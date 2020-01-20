ثلاثة اسماء على طاولة رئيس الجمهورية والحوارات ستحسم الموقف

افاد مصدر مطلع عن حوارات يقودها رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية، مبيناً ان المنافسة انحصرت بين 3 مرشحين.

واوضح المصدر "أمام طاولة الرئيس صالح ثلاثة مرشحين وهم علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الأسماء المرشحة قابلة للتغيير"، موضحاً أن "علي الشكري الأقرب من بين المرشحين الثلاثة لتسنم رئاسة الحكومة"

وكشفت مصادر في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس صالح من المرجح أن يكلف مرشح توافقي خلال 24 ساعة المقبلة.