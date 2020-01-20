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المحكمة الاتحادية: لم نصدر اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية بالعراق


علقت المحكمة الاتحادية، الاثنين، على قرار بشأن خروج او بقاء القوات الاجنبية في العراق.

وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان  ان "المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق".

واكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي، في وقت سابق، ان قرار مجلس النواب الخاص باخراج القوات الأجنبية قرار مستعجل ومتسرع،

مبينا انه قرار غير قانوني ذلك أن المجلس غير معني بإصدار مثل هذه القرارات، فيما اشار الى ان هناك قرار من المحكمة الاتحادية يوضح بأن البرلمان لا يحق له اصدار قرارات تنفيذية ملزمة للحكومة ، فضلا عن أن الحكومة هي حكومة تصريف أمور يومية لا يحق لها اتخاذ اجراءات تجاه قضايا ستراتيجية ، وقد أسس قرار البرلمان قاعدة لخلاف عميق في ظل غياب السنة والكرد عن الجلسة ما يعني انفراد مكون واحد في اتخاذ قرار غير شرعي.

وصادق مجلس النواب في الخامس من كانون الثاني الحالي، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال الشهيد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

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