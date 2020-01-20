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عمليات البصرة: المروجون لخروج المتظاهرين هدفهم إرباك الوضع الأمني


اعتبرت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، أن المروجين للتظاهرات هدفهم إرباك الوضع الامني وخلق حاجز بين القوات الأمنية والمواطن البصري، فيما دعت لعدم اللجوء الى قطع الطرق واعمال الفوضى والتجاوز على المال العام والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والأهلية.

وقالت القيادة في بيان ، "في ظل هذه المرحلة التي تشهد تصعيد لموقف المظاهرات وازدياد وتيرة التصعيد نؤكد أن الجهات التي قامت بالترويج لخروج المتظاهرين كان الهدف منها إرباك الوضع الامني وخلق حاجز بين القوات الأمنية والمواطن البصري".

وأضافت القيادة، أن "قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال أكد في أكثر من موقع ومناسبة بأن القيادة والوحدات العاملة بأمرتها تسعى وبشكل جدي على تأمين الحماية اللازمة لأماكن تواجد المتظاهرين وكذلك فرض سلطة القانون وتوجيهاتنا المستمرة في التعامل المهني والانساني والأخلاقي مع إخوتنا المتظاهرين وعدم اللجوء إلى وسائل العنف مما ينعكس سلبا على واقع البصرة الامني بصورة عامة".

وتابع، أن "قائد العمليات طالب المتظاهرين السلميين بالإلتزام ومراعاة الضوابط والتعليمات التي كفلها الدستور والخاصة بقانون التظاهر لما يخدم المصلحة العامة لأبناء البصرة"، مبينا "علينا جميعا تحمل المسؤولية ومراعاة دور القوات الأمنية في فرض الأمن والاستقرار وديمومة التعامل والتنسيق المشترك لفرز العناصر المخربة والخارجة عن القانون والتي تنوي تغيير مسار التظاهرات السلمية".

 

ودعا، قائد العمليات على، "عدم الانجرار واللجوء إلى أعمال الفوضى والتجاوز على المال العام والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والأهلية وعدم قطع الطريق أو التعرض لموظفي الجهاز الإداري للدولة وعلى شيوخ العشائر وشباب البصرة أن يقولو كلمتهم بوجة المخربين الغرباء وإبعاد الخطر عن المدينة وأن يحثو أبنائهم على عدم الانجرار مع المندسين والمخربين ومثيري الشغب، ويجب الأخذ بعين الاعتبار دور القوات الأمنية ومهمتها في توفير الحماية اللازمة للمواطن البصري ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية".

 

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