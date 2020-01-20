الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك "خلية ارهابية" في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الثالث".

وأضافت أنه "إثر معلومات استخبارية دقيقة من اختراق وتفكيك خلية ارهابية حيث كانت تنشط في مناطق سد الموصل ومنطقة الاصلاح الزراعي ايمن الموصل ومنطقة جسر الكوير جنوب الموصل، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".