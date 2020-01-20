نائب عن صادقون: ما يشاع حول تكليف بديل عبد المهدي اليوم محاولة لتمرير أحد المرشحين للمنصب ولا صحة له

نفى النائب عن كتلة "صادقون"، أحمد الكناني، الاثنين (20 كانون الثاني 2019)، الاتفاق على تسمية بديل رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم.

وقال احمد الكناني، في حديث صحفي إن " القوى السياسية من حيث المبدأ اتفقت مع رئيس الجمهورية على حسم مرشح رئاسة الوزراء في الأيام القريبة القادمة".

وبين، أن "ما يشاع حول حسم الموضوع وتكليف شخصية اليوم، هي محاولات من قبل كتل سياسية لتمرير مرشحهم لرئاسة الوزراء"

وكان رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، محمد الخالدي، قد كشف، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، عن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يترأس حكومة مؤقتة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، اليوم.

وقال الخالدي في حديث صحفي، إن "رئيس الجمهورية سيعلن اليوم عن تكليفه شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء".

وبين، أن "الشخصية المطروحة تحظى بمقبولية من الشعب والمتظاهرين"، رافضاً الكشف عن مزيد من المعلومات عن المرشح الأقرب للمنصب.