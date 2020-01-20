خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الاثنين، ان مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر.

وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان " مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر".

ودعا خلف "المتظاهرين الى "الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج الى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات".

واعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال مجموعة حاولت قطع الطريق اسفل جسر محمد القاسم، فيما اكدت انها ملتزمة بتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حماية المتظاهرين السلميين، محذرة من اثارة العنف.