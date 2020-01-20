النائب محمد الخالدي : رئيس الجمهورية سيكلف اليوم المرشح لمنصب رئيس الوزراء

كشف رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، محمد الخالدي، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، عن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يترأس حكومة مؤقتة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، اليوم.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن "رئيس الجمهورية سيعلن اليوم عن تكليفه شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء".

وبين، أن "الشخصية المطروحة تحظى بمقبولية من الشعب والمتظاهرين"، رافضاً الكشف عن اسم المكلف، أو أية معلومات أخرى عنه.