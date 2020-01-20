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عمليات بغداد تعلن اصابة 15 ضابطا بينهم آمر لواء اثر "رمي الحجر المقرنص"


اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اصابة 15 ضابطا بينهم آمر لواء اثر "رمي الحجر المقرنص" على القوات الامنية وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان انه "اثناء تأدية قواتنا الامنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الامنية به".

واضافت ان "ذلك ادى الى جرح 14 ضابطاً، حيث كانت إصابتهم في الرأس"، مشيرة الى ان "آمر اللواء الثالث في الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية تعرض الى كسر ساق قدمه اليسرى".

وتابعت انه "تم نقلهم للمستشفيات القريبة"، لافتة الى انه "رغم هذه الأفعال استمرت قواتنا بضبط النفس ومتابعة واجباتها الامنية المكلفة بها".

وأكدت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي بشأن حماية المتظاهرين السلميين، فيما حذرت من الاحتكاك مع القوات الامنية ومحاولات اثارة العنف.

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