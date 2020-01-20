عمليات بغداد تؤكد التزامها بتوجيهات عبد المهدي وتحذر من اثارة العنف

أكدت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، فيما حذرت من الاحتكاك مع القوات الامنية ومحاولات اثارة العنف.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان "نؤكد التزامنا الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها".

واضافت انها "تهيب بالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الامنية ومنع المجاميع التي تحاول اثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر".

وجددت عمليات بغداد "شكرها وتقديرها العاليين للتعاون الكبير الذي ابداه المتظاهرين السلميين مع القوات الامنية طيلة ليلة امس وصباح اليوم من مكافحة غلق الشوارع ورفض جميع مشاهد العنف وخرق القانون".

واعلنت عمليات بغداد في وقت سابق صباح اليوم، عن اعتقال افرادا من مجاميع حاولت غلق الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد، في وقت صعد المحتجون من اسليب احتجاجهم بعد انتهاء ما وصفوه بـ"المهلة" التي منحت للقوى السياسية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة جديدة تعمل على تنفيذ مطالبهم.