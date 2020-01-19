محلل سياسي يحذر من حراك اميركي لتنفيذ انقلاب عسكري بالعراق مستغلاً ظروفه الحالية

أكد الكاتب والإعلامي كريم بدر، الاحد 19 كانون الثاني 2020، أن الضغط هو السبيل الأهم لتغيير الواقع السياسي، فيما اشار الى أن هناك منظومة "تسقط" الرموز العراقية وتدار من مكتب واحد مرتبط في واشنطن .

وقال بدر في حديث صحفي إن "التظاهرات مقدسة لأنها تطالب بحقوق مشروعة"، مبينا أن "القوى السياسية الحالية اخذت فرصتها في الحكم ولم تنجح وسبب تردياً كبيراً في العراق سياسياً وخدمياً والفساد بأعلى مستوياته ويجب تغيير المشهد السياسي".

وأضاف، أن "الضغط هو السبيل الأهم لتغيير الواقع السياسي"، مشيرا الى أن "هناك من يستغلون التظاهرات الجارية للتصعيد غير السلمي يجب ان يواجهوا من قبل القوات الأمنية، وهناك انفلات امني يستغل التظاهرات".

وتابع بدر، أن "هناك من يريد حرف التظاهرات تطبيقاً لأجندة خارجية لا تريد الخير للمتظاهرين والعراق ككل وتعمل على حرق كل شيء مدعومة بأذرع إعلامية"، مبينا أن "هناك احتراب حقيقي في العراق وامريكا تخطط لأحداث انقلاب عسكري يتم بظهر المتظاهرين".

ورأى بدر أن "أمريكا تدعم المخربين وتسميتهم بالمتظاهرين خيانة"، لافتا الى أن "هناك منظومة تسقط الرموز العراقية وتدار من مكتب واحد مرتبط بواشنطن