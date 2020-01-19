رئاسة البرلمان تعلن الاتفاق مع مجلس الوزراء وأمانة بغداد على “تمليك” الفضيلية بالكامل

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاحد، الاتفاق مع مجلس الوزراء وأمانة بغداد على حل المشاكل الخدمية في منطقة الفضيلية ومنها التمليك.

وقال مكتب الكعبي في بيان، إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عقد اجتماعا مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومع امين بغداد ذكرى علوش بحضور النائب ستار العتابي، وممثل عن عقارات الدولة “.

وجرى خلال الاجتماع “مناقشة المشاكل الخدمية العالقة والتي تعاني منها منطقة الفضيلية أبرزها مشكلة تطويب المنطقة بالكامل فضلا عن الاكساء والمجاري”.

واكد الكعبي، حسب البيان “الوصول الى اتفاق على حل جميع المشاكل الموجودة بدءا من مشكلة تطويب ما تبقى من المنطقة”