النهج الوطني تتهم نوابا بالتغيب العمدي عن البرلمان وخيانة الشهداء

اتهم النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية، حسين العقابي، الاحد، بعض النواب بتعمد التغيب عن جلسات مجلس النواب رغم الظروف الصعبة في البلاد، مشيرا أن الأداء الحالي للمجلس يعد بمنزلة خيانة لدماء الشهداء.

وقال العقابي، في بيان“ونحن نتخطى الشهر الثالث من عمر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، وفي ظل حكومة تصريف اعمال مترهلة ومقيدة منذ أكثر من شهر ونصف، ووسط تفاقم الاوضاع السياسية والأمنية واشتداد الأزمات الخانقة، نرى اداءاً برلمانياً ضعيفاً لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية ولا يحقق الجدية المطلوبة في مواجهة هذه الأزمات”.

وأضاف، أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب يتغيبون ويعزفون عمداً عن حضور جلسات المجلس في هذه الاوقات العصيبة، كما ان جدول اعمال بعض الجلسات – ومنها جلسة اليوم – يتناول قضايا ثانوية لا تلامس واقع الشارع العراقي ولا تراعي الوضع الخطير وطبيعة الأزمة السياسية الراهنة.”

واعتبر العقابي، أن “هذا الأداء البرلماني الضعيف والمتراجع خيانة لدماء الشهداء وصرخات الامهات وأنات الأيتام ، وهو سبب إضافي لعرقلة الإصلاح والتغيير المنشود.”

وقال إن “النخب السياسية مدعوة لمواصلة الهمة والعطاء والاستجابة الجادة والسريعة لمطالب المتظاهرين والإسراع بتشكيل حكومة وطنية مؤقتة تمهد لانتخابات نيابية مبكرة”.