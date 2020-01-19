إعادة القبض على "ارهابي" بعد عشر ساعات من الهروب في صلاح الدين

تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من إعادة القاء القبض على "ارهابي" بعد عشر ساعات من هروبه من سجن بالشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال الخبير الامني فاضل ابور رغيف، إن استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين وقيادة شرطة صلاح الدين تمكنوا من اعادة القبض على الإرهابي الموقوف في مركز شرطة الشرقاط، بعد ان تمكن من الهرب.

وأوضح أنه تم القبض عليه في اقل من عشرِ ساعات، مؤكدا أن اليقظة التامة والمتابعة الهامة أدت للقبض عليه وإعادته تحت قبضة القانون .