نائب عن سائرون: لانريد خسارة العلاقة مع امريكا

اكد نائب عن تحالف سائرون، اليوم الاحد، أن العراق لايريد ان يكون منطلقا للاعتداء على اي دولة اخرى، كما لايريد ان يخسر العلاقة مع امريكا او اي دولة بالعالم، مشيرا الى ان الولايات المتحدة لن تصر على البقاء في الاراضي العراقية دون موافقة العراق.

وقال رياض المسعودي في حديث صحفي ان "الولايات المتحدة لن تصر على البقاء في الاراضي العراقية دون موافقة العراق ووجود تفاهمات مع حكومته وهي تعلم جيدا بهذا الامر"،

مبينا ان "قرار مجلس النواب والمواقف السياسية تشير بكل وضوح الى اهمية اعادة ترتيب العلاقة مع الولايات المتحدة".

واضاف المسعودي، ان "العراق لايريد ان يكون منطلقاً للاعتداء على اي دولة اخرى، كما لانريد ان نخسر العلاقة مع امريكا او اي دولة بالعالم"،

مشددا على اننا "نرغب بالتعامل بجدية مع الجميع وفق المصالح المتبادلة دون افضلية لدولة على حساب الاخرى الا بمقدار ما تتعامل به مع العراق".

واكد المسعودي، ان "لدينا شراكة مع اكثر من 40-50 دولة من دول العالم من بينها امريكا، بالتالي فاننا نعتقد بهذه المرحلة ان وجود القوات الامريكية على الاراضي العراقية يشكل خطرا على القرار السياسي العراقي ووحدة هذا القرار"،

مشددا على ان "التعامل بفوقية من امريكا تجاه العراق إن مر سابقاً فلن يمر اليوم لان ضعف القرار العراقي سبب حرج للحكومة العراقية والقوى السياسية والشعب العراقي".