ظريف: إيران لم تطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق

قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده لم تطلب إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، لافتا على أن هذا الطلب قدمه "العراقيون" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات لظريف من نيودلهي في الهند، حيث قال: "البرلمان العراقي من صوت ضد التحشيد الأمريكي الكبير"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تجلب السلام والاستقرار للمنطقة أبدا".

وحول الاتفاق النووي الإيراني والبيان الذي أصدره وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قال ظريف: "أعتقد أنه (الاتفاق النووي) كان أفضل الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الماضي القريب، وكان واحدا من بعض الإنجازات القليلة للدبلوماسية المتعددة".