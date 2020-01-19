الشيخ خالد الملا : الإقليم السني مشروع أميركي بديل لتعويض فشل محتمل لها في البلاد

أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، أن الإقليم السني مشروع أميركي بديل لتعويض فشل محتمل لها في البلاد.

وقال الملا، في حديث لـفضائية "العهد"، إن "مشروع الإقليم السني قديم حديث يتجدد بين الحين والآخر، وأميركا بمعية دول خليجية هي لاعبة الدور الخبيث الأكبر في المنطقة وفي العراق تحديدا".

وأضاف أن "فشل المخطط الأميركي الحالي على خلق فوضى بين العراقيين، سيدفعهم إلى الخيار الآخر وهو الإقليم السني"، مشدد على ضرورة "عدم التغافل عن الانتباه للمشروع الأميركي الخبيث في العراق".