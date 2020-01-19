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اتفاق مبدئي لحسم تسمية رئيس الوزراء الجديد وهذا هو الاوفر حظا


كشف عدد من النواب، الاحد، اتفاق مبدئي لحسم تسمية رئيس الوزراء الجديد، متوقعا ان يتم الاعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئيس الوزراء ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وقال اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي، ان هناك "اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ بين ﻗﻮى اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻄﺮح ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻗﺎل اﻟﺒﻠﺪاوي إن "اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المقبلة"، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺳﺘﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ".

وأﺿﺎف أن "اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ المكونات اﻷﺧﺮى أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ".

أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺻﺎدﻗﻮن أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ، ﻓﺄﻛﺪ "وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺿﻌﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﺳﻴﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﴼ اﺳﻢ المرشح ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء"، ﻣﻦ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ.

وأﺿﺎف اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ أن "اﻷﻳﺎم المقبلة ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ"، ﻣﺆﻛﺪا أن "ﺗﻘﺎرب اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻜﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ المحاصصة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".

بدوره ، ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺨﺘﺎر الموسوي "ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء كمرشحين لمنصب رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.

وﻗﺎل الموسوي إﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء كمرشحين لمنصب رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﺮي ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻼوي، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ"، ﻣﺆﻛﺪا أن "ﻋﻠﻲ ﺷﻜﺮي ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻆ اﻷوﻓﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ المنصب".

وتابع أن "ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ وزراء، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد"، مرجحا "ﺣﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﺿﺪ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ".

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التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
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