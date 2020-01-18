في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق

في تحدي سافر لعشائر ذي قار اقدمت عصابات الجوكر اللقيطة بحرق الاطارات في شوارع الشطرة

وقال شهود عيان ان هذه المجاميع اللقيطة في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار اقدمت مساء اليوم على قطع الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد وقامت بحرق الاطارات في الشوارع

وكان مصدر مطلع قد افاد ان اجتماعا لكبار شيوخ عشائر الناصرية اليوم أسفر عن إصدار بيان قرر فيه الشيوخ بالاجماع منع الاضراب القسري واجبار المواطنين عليه، أو الاعتداء على أي مؤسسة خدمية أو تعليمية.

وقال المصدر ان الشيوخ اعلنوا البراءة من كل من يرتكب أعمال تخريبية ويجر المحافظة للفوضى، وطالبوا الأجهزة الأمنية باعتقاله، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الأمن، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة، مؤكدين ادانتهم لكل عمل تخريبي شهدته المحافظة.

كما طالبوا البرلمان بسرعة تلبية مطالب المتظاهرين، وحذروا من التسويف، ودعوا للإسراع بمحاكمة قتلة المتظاهرين من أبناء المحافظة.

وفيما أعلن شيوخ عشائر الناصرية تأييدهم للتظاهرات السلمية ومطالب المتظاهرين، فإنهم أقروا عودة الدوام في المدارس الابتدائية وبعض للمؤسسات الخدمية.

وياتي هذا الاجتماع في خطوة استباقية لمواجهة حملات التحشيد للفوضى والعنف، والتي اتخذت من مهلة ذي قار للدولة ذريعة لتبرير دعواتها، وتهديداتها للمواطنين.