بيان من خلية الاعلام الامني بشان قاعدة عين الاسد

بهدف إحاطة الرأي العام العراقي بالحقائق وللإطلاع ميدانياً على الأحداث، فقد نظمت خلية الإعلام الأمني زيارة الى قاعدة الأسد الجوية اصطحبت خلالها وفد مشكل من مجموعة من القنوات الفضائية العراقية وممثل عن خلية الإعلام الحكومي.

وشملت الزيارة جميع دوائر قاعدة عين الأسد من بينها قسم التحالف الدولي، وزيارة الفرقة السابعة والامريات وصنوف القيادة وفوج الانبار لمكافحة الإرهاب وامرية موقع الانبار الثانية، وفوج حماية وحراسة القاعدة التابع الى امرية المواقع وقاعدة الاسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية.

كما تضمنت هذه الزيارة مجموعة من اللقاءات الصحفية والتحقق الميداني .