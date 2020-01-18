الأخبار

بيان من خلية الاعلام الامني بشان قاعدة عين الاسد


 بهدف إحاطة الرأي العام العراقي بالحقائق وللإطلاع ميدانياً على الأحداث، فقد نظمت خلية الإعلام الأمني زيارة الى قاعدة الأسد الجوية اصطحبت خلالها وفد مشكل من مجموعة من القنوات الفضائية العراقية وممثل عن خلية الإعلام الحكومي.

وشملت الزيارة جميع دوائر قاعدة عين الأسد من بينها قسم التحالف الدولي، وزيارة الفرقة السابعة والامريات وصنوف القيادة وفوج الانبار لمكافحة الإرهاب وامرية موقع الانبار الثانية، وفوج حماية وحراسة القاعدة التابع الى امرية المواقع وقاعدة الاسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية.

كما تضمنت هذه الزيارة مجموعة من اللقاءات الصحفية والتحقق الميداني . 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو .... خلافات دامية بين عصابات الجوكر اللقيطة واعترافات خطيرة حول قتل بعضهم البعض في السنك والمطعم التركي
بيان من خلية الاعلام الامني بشان قاعدة عين الاسد
مسعود برزاني يعترف ان ايران اول من منع سقوط اربيل بيد تنظيم داعش الارهابي واليوم ينكرون ذلك
عشائر الناصرية تستبق الفوضى بمنع التخريب وعودة الدوام واطلاق يد القوات الامنية
جماعات الجوكر اللقيطة تريد تجعل يوم غد يوم الفوضى الأكبر في الوسط والجنوب
الداخلية تعلن اعتقال عشرة ارهابيين من "داعش" في الموصل
عبد المهدي: العراق والاردن يشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة
نائب يكشف سر اجتماعات وزير خارجية قطر الـ5 بالعراق ويؤكد: واشنطن قلقة على مصير جنودها
طريبيل والنفط.. ابرز الملفات التي سيبحثها الصفدي في بغداد اليوم
ترامب يبحث مسألة سحب قواته من العراق مع صالح في دافوس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك