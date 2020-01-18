الداخلية تعلن اعتقال عشرة ارهابيين من "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عشرة ارهابيين من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "استمرارا لخطة تعزيز الامن والاستقرار في محافظة نينوى فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من القاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الارهابية ثلاثة".

وأضافت أن "ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة واحدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالشرعية والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( المعارض والنهضة والزهراء ومنطقة تسعين ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".