عبد المهدي: العراق والاردن يشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان العراق والاردن يشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، وزير الخارجية الأردني".

وأعرب عبد المهدي بحسب البيان، عن "اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية الاردنية وتطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة بمايحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الجارين".

وأوضح، ان "العراق والاردن يرتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية ، ويشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة ويلعبان دورا مهما في إحتواء الأزمات وإبعاد المنطقة عن مخاطر الحروب والصراعات"، مشيرا الى "اهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين للمضي بتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة ، وضرورة التشاور والتواصل حول التطورات الأمنية والأزمة الاقليمية".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الاردني عن سعادته بزيارة العراق وبالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين .

ونقل الوزير الاردني "تحيات الملك عبدالله بن الحسين الى رئيس مجلس الوزراء ودعمه للعراق وشعبه وللحكومة العراقية والرغبة في زيادة التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا التي تهم مصلحة الشعبين والأمن والإستقرار في المنطقة"، مشيدا بـ "دور العراق في إنجاح اللقاء الثلاثي العراقي الاردني المصري وماتمخض عنه من تعاون وتنسيق".

وشدد وزير الخارجية الاردني على ان "بلاده تدعم جهود الحكومة العراقية بالحفاظ على أمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية واستقلاله ووحدة اراضيه وتجنب الدخول في سياسة المحاور وأن لايكون العراق ساحة للصراعات"، مؤكداً "موقف الاردن مع خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في الأزمة الإقليمية وإنهاء حالة التوتر والحرب وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والعالم" .

وعبّر وزير الخارجية الاردني عن "امنياته بالشفاء العاجل للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، ونقل رسالة اطمئنان من الملك عبدالله على صحته وامنياته بتماثله للشفاء التام" .