ترامب يبحث مسألة سحب قواته من العراق مع صالح في دافوس

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحدث مع رئيس الجمهورية برهم صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني الحالي في دافوس، حول خروج قواته من العراق.

وذكرت قناة"سي بي أس" التلفزيونية التي أوردت الخبر نقلا عن مصادرها في الإدارة الأمريكية، أنه "تجري حاليا مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت الأبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات".

وأثارت هجمات الجيش الأمريكي منذ يوم 29 كانون الاول الماضي على الحشد الشعبي ، واغتياله نائب قائده أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، ردة فعل واسعة من قبل السلطات العراقية التي انتقدت تصرفات الأمريكيين.

واعتمد البرلمان العراقي يوم 5 كانون الثاني قرارا يطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية بالكامل من البلاد.

ولكن ترامب رفض الانصياع لهذا الطلب، وهدد بغداد "بفرض عقوبات غير مسبوقة".