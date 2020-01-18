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عضو بالأمن النيابية: استكمال التحقيق باستهداف الشهيدين المهندس وسليماني خلال أيام


أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، السبت، أن لجنة التحقيق باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ومرافقيهم وصلت إلى "مراحل متقدمة"، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل تحقيقاتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عليوي في حديث صحفي إن "اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الحكومة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق بجريمة استهداف القادة الشهداء، وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيقات"، موضحاً أن "اللجنة ما زالت تجري التحقيقات بغية استكمال جميع جوانب التحقيقات للوصول إلى نتائج نهائية وكشف المتورطين فيها".

وأضاف عليوي، أن "هناك بوادر إيجابية ونتائج ستكون واضحة ودقيقة وسيتم إطلاع الرأي العام عليها بشكل شفاف وواضح حال استكمال التحقيقات"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي لدينا تفيد بأن اللجنة ستكمل كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة لكشف الجناة والأمور المتعلقة باغتيال القادة".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أعلن، الثلاثاء الماضي، عن توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى "استنتاجات مهمة".

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