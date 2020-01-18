وزير الخارجية الأردني: نؤكد ضرورة أن لا يكون العراق للتوتر

شدد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي السبت، أن بلاده “تدعو لحل الأزمات وضمان أن لا يكون العراق ساحة للتوتر”، مشيراً إلى أن المنطقة ليست بحاجة لحروب أو صراعات جديدة.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ، إنه حمل رسالة من الملك عبد الله إلى رئيس الوزراء العراقي بشأن حفض التصعيد في المنطقة”.

وأضاف “بحثنا تنسيق الجهود لتخفيض التصعيد بالمنطقة، ونؤكد ضرورة احترام سيادة العراق، ندعو لخفض التصعيد واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمات وضمان ألا يكون العراق ساحة للتوتر”،

متابعاً “يجب على الجميع العمل على زيادة وتيرة الجهود للحفاظ على الهدوء وخفض التوتر”. وأكد الصفدي استمرار التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن “خطر داعش مازال قائما”.