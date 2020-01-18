علاوي: تم الاتفاق على ان يحل شويرد بديلا عني في مجلس النواب

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، انه تم الاتفاق على ان يحل حسن شويرد بديلا عنه في مجلس النواب.

وقال علاوي في تغريدة له"دعوت نواب ائتلاف الوطنية في مجلس النواب الى مواصلة عملهم بهدف تعديل مسار العملية السياسية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة".

واضاف "‫اتفقنا ايضاً على ان يحل حسن شويرد بديلاً عني في المجلس"، مبينا انه "شخص يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة في العمل البرلماني".

وأعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في الـ10 من كانون الثاني الحالي، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.