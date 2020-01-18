اعتقال "إرهابي" والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة في الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، اعتقال "إرهابي" والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت أحد الإرهابيين المطلوبين، وعثرت على كدسين أسلحة وأعتدة في منطقة الخالدية في الأنبار".

وأضاف النعمان، أن ذلك يأتي "استمراراً في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي وتفكيك الشبكات الإرهابية ووفقا لاعترافات إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي".