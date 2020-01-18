خلف: قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل كردستان

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، ان قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل اقليم كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم ليس لديه مشكلات بهذا الخصوص.

وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان "الجانب الامريكي لم يحدد وقتا محدد لخروج قواته من البلاد"،

مبينا ان "ﻗﺮار إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق". واضاف ان "اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻻ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص".

وﻋﻠﻖ ﺧﻠﻒ، ﻋﻠﻰ أﻧﺒﺎء اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وذﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ، ان "اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اول امس الخميس، ان مسؤولين امريكيين اكدا أن الجيش الأمريكي استأنف عملياته المشتركة مع العراق، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس.