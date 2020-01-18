التربية تؤكد قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود، معتبرةّ ذلك "جزءاً بسيطاً من حقوقهم".

وقالت الوزارة في بيان إن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك أكدت قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود، وذلك تثميناً لدورهم الكبير في دعم العملية التربوية والتعليمية وسد الشواغر في المدارس".

وأكدت العلي بك، بحسب البيان، "التزامها وحرصها الدائم على ضمان حقوق شريحة المحاضرين والتأكيد من خلال جلسات مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية بإدراج التخصيص المالي للمحاضرين المجانيين خلال موازنة عام ٢٠٢٠ لتحقيق مطالبهم وتحويلهم الى عقود وزارية"، معتبرةً أن "الإسراع في تحويلهم إلى عقود يعد جزءاً بسيطاً من حقوقهم".