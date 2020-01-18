اللواء خلف : هناك حوارات مع واشنطن لمراجعة العلاقات الامنية بين البلدين

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث اليوم السبت عن وجود حوارات مع واشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خلف، قوله: إن «الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته». مضيفاً أن «المفاوضات لم تنته بعد».

وتبنى البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي، قراراً يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ذلك بأيام أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأميركية من العراق».