وزير الخارجية الاردني يصل بغداد

وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مصدر صحفي ان وزير الخارجية الاردني وصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

واضاف ان الصفدي سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه"، مشيرا الى ان "الصفدي يحمل رسالة من الملك الاردني عبدالله الثاني للمسؤولين العراقيين".

واعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، اول امس الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا.