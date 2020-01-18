وزير الداخلية يشدد على عدم إعطاء أي فرصة للعبث بآمن العراق وشعبه

شدد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مساء الجمعة، على عدم إعطاء فرصة لكل من يحاول العبث بأمن العراق وشعبه

وقال الياسري لدى زيارته قيادة عمليات الفرات الأوسط في كربلاء ولقائه اللواء الركن علي غازي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، “أكدنا ضرورة توفير الامن لكل المواطنين وعدم إعطاء أي فرصة لكل من يحاول العبث بآمن العراق وشعبه “

من جانبه قال قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي ، إن الوزير “أستمع الى شرح موجز عن الأوضاع الأمنية ضمن قاطع مسؤولية هذه القيادة “.