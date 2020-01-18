القبض على 5 مخربين يحاولون اضرام النيران بالممتلكات العامة في كربلاء

تمكنت مفارز شرطة كربلاء، الجمعة، من القاء القبض على 5 مخربين اثناء محاولتهم صنع "المولتوف" لغرض حرق المباني والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين ،

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، إن "قوة من شرطة كربلاء المقدسة قامت بضبط مجموعة من الاشخاص الخارجين عن الطابع السلمي ومعهم معدات للحرق ومولوتوف في افرع حي البلدية يخططون لأستهداف القوات الامنية والمباني".

وأضاف البيان ان "وعي المواطنين وتعاونهم مع القوات الامنية اثمر بالقبض على هذه المجموعة وقد تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم العادل".

ولفت البيان الى ان "شرطة كربلاء قامت بنشر مفارزها بشكل مكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع حصول أعمال عنف وتخريب بعد المناشدات التي أطلقها أهالي المدينة".