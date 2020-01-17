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وزير الخارجية يبحث مع أمين عام الناتو الأوضاع في العراق والمنطقة


بحث وزير الخارجية  محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تطورات الأوضاع في العراق.

وجاء في بيان للخارجية العراقية: "جرى في الاتصال بحث تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، كما جرت مناقشة مستقبل العلاقة مع الحلف وآليات التعاون".

وأشار "الحكيم" إلى أهمية تعزيز أدوار العراق في الدفاع عن سيادته وتجنيبه أن يكون ساحة للصراع.

وكان حلف شمال الأطلسي،​ أعلن قبيل أيام، تعليق كافة مهامه التدريبية في العراق، مع تصاعد التوتر، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب وحدات الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين في غارة أميركية قرب مطار بغداد، بوقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأدت العملية الأميركية إلى تصعيد خطير بين البلدين، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني كخطوة جوابية، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل العسكريتين بالعراق.

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