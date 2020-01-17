القبض على شقيق مفتي "داعش" الارهابي في الموصل "شفاء النعمة"

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن إلقاء القبض على شقيق مفتي تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الموصل "شفاء النعمة"، الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.

وذكرت الخلية في بيان ان "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( ن ع ب )‏... والذي كان يعمل مسؤول فيما يسمى بالامنية وهو شقيق ما يسمى مفتي داعش الإرهابي "شفاء النعمة" الذي تم القبض عليه مؤخراً".

وأضافت أنه "ضبط بحوزته جهاز موبايل مع ٣ سيم كارت يعود لما يسمى مفتي داعش الارهابي حسب اعترافه"، مبينة أن "اولاده الاثنان احدهما كان يعمل بما يسمى مسؤول كتيبة القناصين الاجانب والاخر كان يعمل فيما يسمى بالامنية خلال فترة سيطرة داعش الارهابي على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليه خلال قدومه بشكل متخفي الى دار ما يسمى مفتي داعش الارهابي في منطقة ( حي المنصور ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".