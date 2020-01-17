قوة أمنية تقتل "إرهابيين" في الطارمية بعد اشتباك استمر لأربع ساعات

أعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة، عن مقتل "إرهابيين" في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد بعد اشتباك استمر لأربع ساعات.

وذكرت الخلية في بيان انه "بإشراف قيادة عمليات بغداد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومهمة كان لإستخبارات الشرطة الاتحادية دورا كبيرا فيها تمكنت قطعات الفرقة السادسة المتمثلة باللواء التاسع والخمسون من اقتحام مضافة للارهابييين في بساتين الطارمية وحصل اشتباك مسلح لمدة اربع ساعات".

وأضافت أن "الاشتباك انتهى بقتل الارهابيين وبينهم الارهابي الخطير (سيف فيصل المكنى ابا إسحاق )الذي شغل عدة مناصب في تنظيم داعش الارهابي".

وأوضحت الخلية، ان "المناصب التي شغلها الإرهابي: منصب الامني العام لشمال بغداد 2016- 2017، وعاد عام 2018 الى شمال بغداد بصفة امر مفرزة عسكرية، وفي عام 2019 استمر هذا الارهابي في شمال بغداد بصفة امر مفرزة عسكرية".

وأكدت، أن "الأجهزة الاستخبارية استمرت بمتابعته فنياً لأنه من اهم وأبرز القيادات الارهابية الحالية في شمال بغداد".