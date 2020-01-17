قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد الخامنئي يبعث ببرقية الى سماحة الامام المفدى السيد السيستاني للاطمئنان على صحته

بعث قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ببرقية الى سماحة اية الله العظمى الامام المفدى السيد علي السيستاني للاطمئنان عليه وفيما يلي نص البرقية :
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله السيد السيستاني دامت بركاته
السلام عليكم
قلقنا لنبأ العارض الجسمي الذي ألمّ بوجودكم الشريف. أسأل الله الكريمَ الشفاءَ العاجل لسماحتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
السيد علي الخامنئي
17/01/2020م
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha