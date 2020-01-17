اعتقال ثلاثة دواعش بعملية امنية شرقي الفلوجة

افاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الجمعة، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 من ابرز خلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان ” القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 من ابرز خلايا عصابات داعش الاجرامية وبحوزتهم اسلحة متنوعة كانوا يرمون القيام بعمليات ارهابي في قضاء الكرمة شرقي مدينة “.

واضاف المصدر، ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقالهم قبل تنفيذهم لهجمات ارهابية على القوات الامنية والمواطنين”.

وبين ان” المعتقلين يخضعون حاليا للتحقيق للمعرفة المزيد من التفاصيل عن العمليات الذين يرمون القيام بها فضلا عن معرفة خلاياهم النائمة داخل المدينة لليتسنى للقوات الامنية من اعتقالهم واحالتهم الى المحاكم المختصة”