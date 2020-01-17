الامام المفدى السيد علي السيستاني يغادر المستشفى بعد موافقة الفريق الطبي

غادر المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني ،اليوم الجمعة، مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر مصدر طبي ان”المرجع الاعلى غادر المستشفى بعد موافقة الفريق الطبي بعد اطمئنانه على حالته الصحية واستقرارها”.

وكان مصدر مسؤول في مكتب المرجع الأعلى أعلن صباح أمس “تعرض السيد السيستاني في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ”.

وأجريت عملية جراحية للمرجع الأعلى أمس في مستشفى الكفيل في كربلاء بعد نقله من منزله في النجف الأشرف.