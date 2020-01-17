الحشد الشعبي يلاحق داعش بـ”المسيرات” في تلال خانقين بديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي ابومحمد التميمي ، الجمعة، بان مفارز الحشد الشعبي شنت عملية تمشيط واسعة لتلال خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال التميمي في حديث صحفي ان” مفارز الحشد الشعبي شنت عملية تمشيط واسعة لتلال خانقين ضمن قاطع نفط خانة ومحيطها(90كم شمال شرق بعقوبة) استخدمت فيها الطائرات المسيرة لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابية من خلال فرق مختصة”.

واضاف التميمي،ان” استخدام الطائرات المسيرة لتعقب داعش الارهابي تاتي في اطار استثمار قدرات التقنيات الحديثة في تمشيط التلال العميقة والمترامية في المشهد الامني وتعزيز عمليات التمشيط التي تهدف الى تامين المناطق ورصد اي تحركات مشبوهه للاعداء ومنع حصول اي هجمات على نقاط المرابطة المتقدمة”.

وتنتشر في ديالى عدة الوية قتالية للحشد الشعبي خاصة في خانقين واطرافها ومنها نفط خانة التي تعرضت خلال الاشهر الماضية الى عدة هجمات تم احباطها من قبل الحشد